Marcinho, do Athletico, faz acordo para indenizar herdeiros de casal que atropelou e matou

Marcinho, lateral-direito do Athletico-PR, entrou em acordo para indenizar os herdeiros de Alexandre Silva de Lima e Maria Cristina José Soares, casal de professores que atropelou e matou em 30 de dezembro de 2020.

Segundo o Globoesporte.com, Marcinho vai pagar R$ 200 mil aos quatro netos das vítimas. Por serem menores, o acordo ocorre na vara cível. Em paralelo, o jogador também possui um acordo extrajudicial com cinco parentes maiores de idade. O valor não foi divulgado.

Na vara criminal, porém, o lateral ainda responde pelo atropelamento. Em maio, o juiz Rudi Baldi Loewenkron, da 34ª Vara, aceitou a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP/RJ), e o jogador vai responder por homicídio culposo — quando não há intenção de matar —, agravado por não ter prestado socorro às vítimas.

Na época do ocorrido, Marcinho vestia a camisa do Botafogo. Se transferiu para o Athletico-PR após o fim de seu contrato com o time carioca no fim do ano passado. Nesta temporada, o atleta já disputou 10 partidas pelo time paranaense.