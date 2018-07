Marcos, alegria até na hora do adeus

São 38 anos de vida, quase 20 de Palmeiras. E uma humildade que não tem tamanho. Marcos Roberto Silveira Reis, o santo da torcida alviverde, o "meninão do interior", como definiu sua mulher, Sônia, anunciou oficialmente a sua aposentadoria ontem, em um evento na Academia de Futebol. Foram 58 minutos de entrevista coletiva, e mais um tanto de conversa depois.

O goleiro que fez história no Palmeiras prometeu não chorar na despedida. No entanto, deixou cair algumas lágrimas quando falou do pai, que já morreu.

"Minha mãe ficou muito triste. Aí expliquei as condições e ela entendeu. Ela perguntou se não dava pra jogar mais um tempinho e falei que estava com dor. Ela só pediu pra eu ir mais em casa", declarou Marcos, antes da grande emoção. "Meu pai ('seu' Ladislau, que morreu em 2008) tenho certeza que ele está feliz.... O que ele mais me ensinou era preservar o nome e acho que isso fiz bem", contou, prometendo visitar mais sua cidade natal, Oriente.

"Claro que a frequência de visitar minha mãe agora vai ser maior. Quando meu pai estava doente tinha muito jogo seguido e não o vi morrer porque estava concentrado. Esse ano vou tentar ficar mais próximo das pessoas que gosto."

A decisão de parar não foi nada fácil, segundo Marcos. Mais difícil ainda foi comunicar os amigos. Quando o time se reapresentou, no dia 4, o goleiro avisou o diretor de futebol César Sampaio, que logo depois deu a notícia à imprensa. Desde então, a vida de Marcos mudou.

"É meio horrível pegar e sair do clube. Quando decidi parar, fiquei muito mal. E quando saí com o carro daqui (no dia 4) deu vontade de voltar e falar pro Sampaio: é mentira. Aquele dia que o Sampaio falou pra vocês eu tirei pra chorar. E ganhei uma semana pra preparar o psicológico."

O agora ex-goleiro já vai se acostumando com a vida de aposentado. Admite, no entanto, que foi estranho chegar em casa e ver encostada a mala com a roupa de concentração. "Um dia cheguei em casa e falei: 'Parece que eu morri'. A aposentadoria do jogador é mesmo como se você tivesse morrido".

A mulher do atleta, Sônia, brinca com a nova situação do goleiro. "Ele é muito folgado, quer tudo na mão. Foi mimado pela mãe e agora quer que a gente faça tudo pra ele", contou.

Antes de definir o que fará do seu futuro (ver na página 2), Marcos quer tirar dois meses de "férias" para brincar com os filhos e viajar com a mulher. "É o preço que se paga pela profissão, nunca estamos no álbum de família de ninguém."

O momento mais difícil. Marcos passou 2011 pensando em sua aposentadoria, mas ainda sonhava em adiá-la por um tempo. Assim como Ronaldo, as dores falaram mais alto. "A decisão veio mesmo quando não consegui entrar em forma. Fiz algumas partidas acima do peso e joguei abaixo do esperado", lembrou. "Sempre briguei muito com a balança. Corria e ficava com o joelho inchado. O corpo pediu arrego. E sabia que daqui pra frente iria ficar me arrastando pelo campo. Quando se tem uma dor muito forte é difícil ter prazer. Fui até onde podia ir e não estou arrependido. Termino feliz com minha carreira."