Marcos Assunção aterroriza defesa do time do São Paulo

SÃO PAULO - A defesa do São Paulo, que abusou dos erros no empate por 3 a 3 com o Bragantino e impediu uma virada empolgante, já preocupa o time para o clássico de domingo, contra o Palmeiras. Dos 11 gols que o Tricolor levou no Paulista, sete foram em cruzamentos - com a perspectiva de encarar Marcos Assunção, os são-paulinos admitem que a bola aérea merece atenção extra.

"É uma coisa que realmente está nos preocupando. Temos bons cabeceadores e não podemos mais vacilar pelo alto", afirma Cícero, autor de dois gols no jogo de Bragança Paulista. "Mas isso é treinamento e esperamos que não aconteça mais."

Entre as apostas para tentar solucionar o problema, o técnico Emerson Leão terá o retorno do titular Paulo Miranda, que cumpriu suspensão contra o Bragantino. Nesta sexta-feira, no coletivo, o treinador deve comandar uma atividade específica na defesa. "A gente sabe que a grande arma do Palmeiras é o Marcos Assunção. Ainda não tivemos tempo para pensar, mas a partir de amanhã (sexta) temos de nos preocupar com isso", diz Cícero.

Aliviado após marcar, de pênalti, seu primeiro gol pelo clube, Jadson também confia que o time pode corrigir seus erros defensivos até o clássico de domingo. "Temos de procurar nos posicionar melhor para conseguirmos bloquear esta jogada forte do Palmeiras", disse.