Marcos Assunção dá mais prazo ao Palmeiras

SÃO PAULO - O Palmeiras se reapresenta quinta-feira com várias indefinições, e uma das principais diz respeito a Marcos Assunção.

O empresário do jogador, Ely Coimbra Filho, havia dito que o prazo final para uma definição sobre a permanência do volante no clube seria hoje (data do fim do contrato), mas o Palmeiras conseguiu mais tempo. "Pedimos uns quatro dias para recompor a proposta", afirmou o presidente Arnaldo Tirone.

A questão que trava o acerto é mesmo a financeira. "Temos a intenção de renovar, mas os dois lados vão ter de abrir mão de algo", disse Tirone. "O Assunção tem de entender que o achamos importante para o clube e queremos a sua permanência. Ele faz seus pedidos, mas temos um limite."

A falta de acordo não emperra apenas a situação de Assunção, mas a de Rodrigo Souto também. O Palmeiras manifestou interesse no volante que está sem clube após uma passagem pelo japonês Jubilo Iwata, mas ainda não fez uma proposta oficial.

Até agora, apenas dois jogadores chegaram ao clube: o lateral-direito Ayrton e o goleiro Fernando Prass.

Quarta-feira, Tirone vai se reunir com Gilson Kleina e com os integrantes do departamento do futebol para traçar alguns planos para o time. Apesar de afirmar que está batalhando por reforços, Tirone admite que não está fácil. "Não vou fazer loucuras e trazer jogadores que custam mais do que podemos pagar."