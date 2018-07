Marcos Assunção garante o Palmeiras

Marcos Assunção nunca gostou do rótulo de "salvador" que recebia, principalmente no ano passado, quando o Palmeiras estava mal das pernas. Este ano, até começou a dividir a responsabilidade com os companheiros, mas, ontem, foi o maior responsável por colocar o time na próxima fase da Copa do Brasil, com um gol e uma assistência nos 3 a 0 sobre o Coruripe, em Jundiaí. O próximo rival será o Horizonte-CE

Ontem, o Palmeiras não teve Valdivia (suspenso) e Daniel Carvalho (machucado) e a opção de Felipão foi deixar Patrik no time. Uma alternativa que não se mostrou das melhores.

O domínio do jogo foi todo alviverde, mas faltava aquele toque final. João Vítor trabalhava bem a bola com Marcos Assunção, mas ela não chegava fácil para Barcos finalizar.

Mas não fosse o chute que Cleiton acertou de falta, Deola praticamente não teria trabalhado. E ele passou o resto da partida toda assistindo às insistências dos companheiros, principalmente com Maikon Leite no 1.º tempo, que caía pela direita e esquerda e apanhava dos dois lados.

O objetivo do Coruripe era segurar o jogo e tentar o gol nos contra-ataques. Por 45 minutos, até que conseguiu.

Quando Felipão realizou duas trocas no intervalo, a torcida gostou de uma e não entendeu a outra. A entrada de Pedro Carmona no lugar de Patrik foi aprovada, mas não a troca de Maikon Leite por Ricardo Bueno. Afinal, as melhores chances vinham justamente dos pés do veloz atacante.

Mesmo com as mudanças, o Palmeiras continuava com dificuldades de se infiltrar com perigo na área rival. E foi aí que Marcos Assunção resolveu aparecer. Utilizando-se de sua boa e velha arma, o volante cobrou falta com perfeição aos 10 minutos do segundo tempo. Juninho nem se mexeu. Assunção ainda cruzou na medida para Barcos fazer o seu logo em seguida. Já no fim, Juninho chutou cruzado e contou com um desvio para comemorar e fazer a festa da torcida.

Wesley. Demorou, mas finalmente o volante Wesley será apresentado no Palmeiras, na segunda-feira. Ele estará disponível para o jogo da próxima quarta, em Jundiaí, contra o Paulista.