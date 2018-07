Marcos Assunção passa do posto de capitão a plano B no Palmeiras

SÃO PAULO - Capitão e exemplo de liderança e profissionalismo ao longo da temporada, Marcos Assunção virou plano B no Palmeiras. O volante tem contrato até o fim do ano, mas até agora não conseguiu renovar o vínculo.

O volante quer assinar contrato por mais uma temporada e pendurar as chuteiras. O empresário do jogador, Ely Coimbra Filho, teve uma conversa com a diretoria e deixou a renovação bem encaminhada, mas isso aconteceu no fim do mês passado. Desde então, Assunção espera por uma definição.

Ele ficou até o dia 10 fazendo tratamento no joelho direito e tirou férias. Espera voltar no dia 3 de janeiro do ano que vem para o Palmeiras. Mas por enquanto, estará desempregado e com grandes chances de aposentar. Ele disse algumas vezes que não gostaria de atuar em outro clube na próxima temporada.

A preocupação da diretoria palmeirense é com a condição física de Assunção. Acham que as dores no joelho direito, que tanto atrapalharam nas últimas rodadas do Brasileiro, continuem em 2013. Em agosto, ele passou por uma artroscopia e deste então tem sofrido com dores, já que não teve o tempo ideal de recuperação. Ele resolveu voltar a jogar antes da total recuperação, para ajudar a equipe.

A diretoria corre atrás de reforços para o meio de campo que possam substituir Assunção. Por isso demoram para renovar com o jogador. Rodrigo Souto e Riquelme, por exemplo, entrariam no perfil para substituir o volante. Embora tenham características diferentes de Assunção, são jogadores que poderiam se encaixar no esquema tático de Gilson Kleina e daria para tirar Assunção.

Rodrigo Souto, inclusive, parece bem encaminhado. O jogador chega nesta quarta-feira ao Brasil e segundo Bruno Paiva, seu empresário, até o fim da semana ele decide o futuro. "Temos outras propostas e vamos ver o que é melhor para o atleta", avisou.

MILLONARIOS REFUGA

O Palmeiras já tinha acertado com o Millonarios a transferência do zagueiro Román Torres e com o jogador estava sacramentado o salário e tempo de contrato. Só precisava assinar o contrato. Mas após o título do Campeonato Colombiano, conquistado no último domingo, a história reverteu e Torres fica na Colômbia.

O presidente do clube, Felipe Gaitán, comunicou nesta terça-feira que desistiu da venda. O Arsenal de Sarandi também avisou que não vai vender Lizandro López. Com isso, o Palmeiras parte atrás de outros zagueiros no mercado.