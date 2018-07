Marcos Assunção vai jogar no Santos, para a alegria de Muricy Ramalho

SANTOS - Marcos Assunção é o sétimo jogador contratado pelo Santos para a temporada de 2013. O volante acertou nesta sexta-feira seu retorno ao clube alvinegro, que ele defendeu na década de 90, em um rápido encontro com o vice-presidente Odílio Rodrigues. O anúncio oficial da contratação deverá ocorrer na segunda-feira, após a conclusão dos exames médicos e a assinatura do contrato.

O jogador de 36 anos aceitou ganhar um salário inferior ao que pediu para renovar seu contrato com o Palmeiras. Ele terá uma remuneração fixa e um adicional por produtividade.

"O Marcos Assunção vai jogar no time em que todos sabem jogar, o que vai ser muito bom para ele", disse o técnico Muricy Ramalho, dando a entender que o veterano jogador será titular - Assunção deverá formar o meio de campo santista com Arouca, Cícero e Montillo. "O Assunção é um jogador de extrema qualidade, tem bom passe e sabe jogar. Além disso, aceitou esse contrato, se encaixando na possibilidade econômica do Santos", acrescentou o treinador, curiosamente sem fazer menção ao alto aproveitamento do jogador nos lances de bola parada.

Na primeira passagem pelo Santos, entre 1996 e 1999 (nesse período, ele passou nove meses no Flamengo, por empréstimo), Assunção disputou 111 jogos e marcou 24 gols. Agora, perto de encerrar a carreira, a sua alegria por retornar ao clube é tão grande que, mesmo sem ter assinado o contrato, ontem ele foi ao CT Rei Pelé para conversar com Muricy e alguns jogadores. Até parecia já estar integrado ao grupo.

NOVO FOCO

O próximo reforço santista pode ser Carlos Eduardo, atacante do Rubin Kazan, da Rússia. Nos primeiros dias de janeiro, ele foi oferecido de graça ao Santos, que não demonstrou interesse porque negociava com Nenê, do Paris Saint-Germain. Agora que Nenê optou pela proposta milionária do Al Gharafa, do Catar, Carlos Eduardo ganhou força no clube.

Segundo Muricy, ele quer jogar no Santos para voltar a ter chance de ser convocado para a seleção e aceita ganhar o que o clube pode pagar. O jogador vai prorrogar o contrato com o Rubin para ser liberado gratuitamente agora, com a promessa de retornar à Rússia após a Copa de 2014. O problema é que o Flamengo também quer o jogador.