Marcos Assunção volta a empolgar Felipão

O São Paulo também não esconde a preocupação com o volante, tanto que realizou um treino simulando que estivesse o enfrentando. Felipão se diverte com a situação e diz que, apesar dos 35 anos, o jogador ainda impõe respeito e que não foi à toa a escolha dele entre os três melhores volantes do Brasileiro, em votação feita pela CBF.

"Se eu fosse votar, votaria nele como revelação. Ele é novinho e espetacular. Quero continuar dando a ele mais oportunidade, para ter comando na equipe dentro e fora de campo. Ele é especial", resumiu o treinador, empolgado para o clássico.

Ontem, Felipão resolveu fazer mistério sobre Valdivia. Ao ser indagado se conversaria com o meia para não levar cartão amarelo contra o São Paulo, já que está pendurado e, se for suspenso, não enfrenta o Corinthians, ironizou. "Não sei, tem que esperar até domingo (amanhã) para ver se ele vai jogar, ficar no banco ou nem ser relacionado. Agora, vocês (jornalistas) vão conhecer se faço 'manobrazinhas'."

Apesar do mistério, Valdivia deve jogar. Desfalque certo é o zagueiro Thiago Heleno. Ele não treinou no campo a semana inteira e, ontem, foi descartado pelo treinador. "Se ele treinasse hoje (ontem) teria mais chances, mas não conseguiu. Não adianta expor o atleta no final do ano e depois ficar três meses sem ele."

Felipão falou sobre a aposentadoria do goleiro Marcos. O treinador disse que cresce a cada dia a chance de ele prorrogar a carreira. "Talvez ele possa jogar uma partida no ano que vem", destacou o treinador. E avisou: "Não temos espaço para colocá-lo na comissão técnica, mas ele pode nos ajudar de alguma outra forma."

Reunião. O ex-gerente administrativo Sérgio do Prado disse ao Estado que até segunda-feira vai conversar com o presidente Arnaldo Tirone e contará os "podres" que sabe das pessoas que vivem no clube.

"Tem gente querendo mandar mais do que o Tirone. Pena que ele resolveu me dar ouvido só depois que eu saí", disse o dirigente, que garante começar em um novo clube no dia 1.º de dezembro.