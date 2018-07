Marcos comemora e pede o time no ataque em Curitiba Marcos sofreu com as bolas alçadas por Paulo Baier na área. Seguro, o goleiro comemorou o resultado e a postura defensiva do Palmeiras na noite de ontem. Pede, entretanto, mais força ofensiva na partida de volta, em Curitiba. "Se a gente fizer um gol lá, vamos ficar bem perto da vaga", comentou. "Temos de jogar assim: se defender bem em casa e atacar bastante fora."