Marcos dá força, e Barcos quer Palmeiras no ataque em Barueri

SÃO PAULO - No dia em que os jogadores do Palmeiras prometeram ir ao ataque no decisivo jogo contra o Grêmio, o elenco ganhou o apoio daquele que ficou marcado por suas defesas. Marcos visitou os amigos nesta quarta na Academia de Futebol e conversou bastante, principalmente com os goleiros. Se o time não levar gol na noite desta quinta-feira a classificação para a final da Copa do Brasil estará garantida.

Marcos deve estar presente na Arena Barueri e pode até participar da preleção de Luiz Felipe Scolari - na semana passada, o ex-goleiro esteve com o grupo em Porto Alegre e viu seu time vencer por 2 a 0.

Agora, mesmo com a vantagem de poder perder por até um gol por diferença para chegar à final, os palmeirenses não querem saber de ficar retrancado. "Temos de jogar com inteligência e a torcida sabe que se não tomarmos gol estaremos classificados. Mas temos de tentar o gol para deixar as coisas mais difíceis para eles (o Grêmio)", disse o atacante Barcos, que hoje deve ter a companhia de Mazinho ao seu lado. "Ele também é importante para o time e desequilibra em qualquer momento."

Barcos anotou o segundo gol do time na vitória no Olímpico e credita as chances que tem aparecido para ele a nova formação utilizada por Felipão. "Antes a gente não definia tanto e com esse esquema melhorou", declarou. "Hoje temos mais segurança lá atrás e sabemos que a qualquer hora podemos fazer o gol."

Para Barcos, o time não tem que fazer nada diferente daquilo que mostrou no Olímpico para conseguir a classificação. "Se a gente jogar igual vamos ter sucesso", garantiu o argentino, que não quer nem saber da palavra derrota. "Isso nem passa pela nossa cabeça", afirmou. "Estamos convencidos de que podemos avançar."

DÚVIDA NO MEIO

Como Valdivia não joga há três partidas, Felipão promete fazer mistério sobre quem vai atuar como armador nesta noite. Recuperado de dores no joelho direito - e garantindo estar melhor psicologicamente após o sequestro relâmpago que sofreu semana passada -, o chileno treinou mais uma vez normalmente ontem, mas não tem presença garantida.

Se Valdivia não jogar, Daniel Carvalho vai continuar como titular e, assim como Barcos, pede o time atacando. "Se ficarmos só nos defendendo vai ser difícil. Temos de ir pra cima."

PALMEIRAS - Bruno; Cicinho, Maurício Ramos, Thiago Heleno e Juninho; Henrique, Marcos Assunção, João Vitor e Valdívia (Daniel Carvalho); Mazinho e Barcos. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

GRÊMIO - Victor; Edilson, Werley, Gilberto Silva e Pará; Fernando, Léo Gago, Souza e Marco Antônio; Kleber e Marcelo Moreno. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Árbitro - Ricardo Marques Ribeiro (MG); Horário - 21 horas; TV - SporTV e ESPN Brasil; Rádio - Estadão ESPN (AM 700/FM 92,9); Local - Arena Barueri, em Barueri (SP).