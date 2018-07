Marcos deve desfalcar Palmeiras em Florianópolis

SÃO PAULO - Ainda sem vencer fora de casa no Brasileiro, o Palmeiras deve ter o desfalque de Marcos nesta quarta-feira, contra o Figueirense, em Florianópolis. O goleiro Deola será titular pela segunda vez na competição. No dia 7 de julho, ele já havia participado do empate com o América-MG.

Marcos já avisou que não aguenta jogar duas vezes na semana, ainda mais quando o desafio é longe de São Paulo.

Carlos Pracidelli, preparador de goleiros, diz que será difícil ele atuar na quarta. "Já jogamos fora no domingo (derrota para o Fluminense, em Volta Redonda), agora será mais uma viagem desgastante, com jogo à noite e volta programada no dia seguinte. Tem de levar tudo isso em conta", falou. "Vamos ver como ele se apresenta amanhã (terça) e aí decidimos com o Felipão."

