Marcos Gomes é pole na etapa da Cascavel da Stock Car

CASCAVEL - Em seis etapas da temporada da Stock Car, seis pilotos diferentes largando na primeira posição do grid. Dessa vez, quem ficou com a pole position foi Marcos Gomes, que fez o tempo de 1min06s756 neste sábado e foi o mais rápido no treino de classificação no circuito de Cascavel (PR), onde acontecerá a corrida deste domingo, a partir das 11 horas.

Ao conseguir a sua sétima pole position na carreira na Stock Car, Marcos Gomes se junta a Julio Campos, Ricardo Maurício, Daniel Serra, Átila Abreu e Thiago Camilo, que largaram em primeiro lugar até agora na temporada. Mas, dos cinco pilotos anteriores, apenas Daniel Serra conseguiu vencer a prova em que partiu na frente, em Tarumã (RS).

No treino deste sábado, o primeiro grupo andou debaixo de chuva. Quando foi a vez da segunda parte dos pilotos, a pista começou a secar - assim, praticamente todos avançaram para a parte final da sessão. Foi o caso de Marcos Gomes, que aproveitou a situação para fazer a melhor volta e garantir a sua primeira pole position na atual temporada.

"O fator principal foi a chuva. Com a pista molhada, vimos que estávamos um pouco superiores. Por isso fomos muito confiantes. Quando começou a chover antes da classificação, vimos que tínhamos condição de fazer a pole e deu certo. Também contei com a sorte, pois os 16 pilotos do primeiro grupo acabaram sendo prejudicados", comentou Marcos Gomes.

Para a corrida deste domingo em Cascavel, Marcos Gomes espera novamente pela chuva. "Melhor se chover. Primeiro, por estarmos muito rápido na chuva. E segundo, que o primeiro colocado na chuva é muito beneficiado pela visibilidade. Você não tem o spray de nenhum carro e quem está para trás tem a visão um pouco prejudicada", avaliou o piloto.

Líder do campeonato, o atual campeão Cacá Bueno foi um dos que estavam no primeiro grupo do treino de classificação. Assim, conseguiu apenas a 23ª posição no grid de largada. Situação idêntica viveu Ricardo Maurício, segundo colocado na temporada, que vai sair em 16º lugar na corrida deste domingo, a sexta das 12 etapas do calendário da Stock Car.