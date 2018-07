Marcos Gomes leva a pole na Corrida do Milhão da Stock Car

O piloto Marcos Gomes garantiu neste sábado, em Goiânia, a pole position na Corrida do Milhão da Stock Car. O líder do campeonato foi à pista no último grupo da sessão e travou um grande duelo com Daniel Serra antes de cravar a volta mais rápida e assegurar o primeiro posto no grid.

Atual vencedor da prova milionária, Rubens Barrichello foi o mais veloz entre os pilotos das sessões anteriores. E nem teve muito tempo para "secar" os adversários. Logo na primeira volta, Gomes superou o veterano da Fórmula 1.

Serra foi à pista na sequência e conseguiu ser mais rápido ainda. Gomes, então, justificou sua boa fase e mostrou por que lidera a temporada, garantindo o melhor tempo. Por isso, levou o troféu Ayrton Senna, entregue ao pole position da prova mais valiosa da competição.

Lucas Foresti, que surpreendeu ao liderar o início da sessão, no final das contas, largará em quarto lugar, sua melhor posição no grid na carreira da categoria. Recuperado do acidente em Curitiba, Felipe Fraga finalizou a sessão em quinto, seguido por Allam Khodair. Ricardo Zonta foi o sétimo e Valdeno Brito, o oitavo. Ricardo Maurício e Cacá Bueno fecharam a lista dos dez melhores tempos.

Vencedor da última etapa, em Curitiba, aquela que teve um dos acidentes mais impressionantes da história da categoria, Gomes vai em busca de sua primeira vitória na Corrida do Milhão. Ele lidera a atual temporada com 141 pontos, 25 a mais que o segundo colocado, Julio Campos. A largada da prova está prevista para as 10h43 deste domingo.