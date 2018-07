Marcos já avisa que vai 'secar' o Corinthians

SÃO PAULO - Fazia tempo que Marcos não sentia dores. Após seu terceiro e último treino com bola antes de sua despedida oficial dos gramados, terça-feira, no festivo jogo entre o Palmeiras campeão da Libertadores de 1999 e a seleção brasileira pentacampeã em 2002, o ex-goleiro chegou exausto à sala de entrevistas. Ele falou sobre a sua última partida, contou que torcerá contra o Corinthians no Mundial e se disse preocupado com o futuro do seu time de coração.

"Eu fico preocupado quando dizem que não tem dinheiro para contratar. Eu penso: 'Como todo mundo contrata, tem dinheiro, e a gente não?'", disse ele. "Agora todo mundo fica pensando na eleição em janeiro e a gente fica esperando um time."

As críticas contra Arnaldo Tirone não pararam por aí. Perguntado se concordava com o presidente, que disse que o Palmeiras tem um dos cinco melhores elencos do Brasil, Marcos respondeu: "Dispensou quantos caras? Uns 20? Já está respondido", falou, meio sem jeito.

Sobre a despedida, Marcos disse que só não quer sair derrotado. "Estou mais preocupado com esse jogo do que com muitos outros que já fiz. Sempre fui bastante competitivo. Não é um jogo de responsabilidade, mas tenho de ganhar. Não quero parar com derrota", afirmou. "Mas, se jogar mal, faço outra despedida no ano que vem", brincou.

Marcos comentou também a boa fase vivida pelo Corinthians - e disse que o rival não terá sua torcida no Mundial. "É óbvio que não vou torcer, porque sou palmeirense", declarou. "Se eles ganharem, vou ter de desligar meu celular por um mês. Vai ser muita gozação."

Também ontem, o Palmeiras informou que o meia Edno não vai ser contratado.