Marcos na CBF

Para explicar a ideia, permitam-me voltar ao segundo semestre de 2010, algumas semanas após a eliminação do Brasil da Copa do Mundo da África do Sul. Naquele momento, Mano Menezes assumia o comando da equipe. E seu "discurso de posse" era inatacável. Mano estabelecia dois objetivos: resgatar a essência do futebol brasileiro, com gols, dribles e a ousadia de quem sabe que é bom e não abre mão de propor o jogo, independentemente do adversário.

O segundo seria resgatar o prazer dos atletas em jogar pela seleção brasileira. Sim, Mano admitia a falta de comprometimento dos jogadores. Algo, diga-se de passagem, facilmente constatável para quem já teve a oportunidade de acompanhar de perto a seleção. Desculpe ser portador de más notícias, mas aquele discurso padrão de todo jogador convocado, que diz que "é uma honra" e "um prazer" estar na seleção só é sincero em raríssimos casos, como alguns que são chamados pela primeira vez.

Jogador consagrado, que atua na Europa, vê Eliminatórias e amistosos como chatices desgastantes. Copa América e Copa das Confederações, para essa gente, não passam de um baita sacrifício, pois são competições disputadas justamente no período de férias. Isso para falar dos titulares. Imaginem, então, o sentimento dos reservas, que ficam um mês concentrados e não jogam.

Não é segredo para ninguém que Mano não conseguiu atingir seus objetivos. Pelo menos até agora. No primeiro caso - resgatar a essência do futebol brasileiro - é um trabalho mais voltado à comissão técnica. Porém, no segundo - amor à camisa - seria importante ter ao lado uma referência, alguém que sempre teve dentro de si este sentimento e conta com a sinceridade necessária para exteriorizá-lo. É neste ponto que considero Marcos uma figura importante.

Além de ser uma cara simples, gente boa, querido e respeitado por todos, Marcos possui o dom do carisma, aquela qualidade rara que não aprendemos a ter, simplesmente alguns privilegiados nascem com ela e a lapidam com o tempo. A forma respeitosa e o carinho com os quais o goleiro do Palmeiras fala do clube e da seleção não podem ficar restritos a eventuais entrevistas ou a bate-papos em Oriente, sua terra natal.

Mas se a CBF achar a ideia ruim, não tem problema. O Palmeiras ou qualquer outro grande clube poderia aproveitá-la. Afinal, em um momento no qual vemos tantos garotos que disputam a Copa São Paulo sentirem-se celebridades, craques, antes mesmo de tirarem a carteira de motorista, percebemos que algo está errado no trabalho de base. E não estou falando de vitória, empate ou derrota. Refiro-me ao cuidado com a construção da personalidade e do caráter, que também fazem (ou deveriam fazer) parte da formação de um atleta.

Não sei se minha proposta é uma boa para Marcos, mas, sem dúvida, seria uma ótima para o futebol brasileiro.