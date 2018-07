Marcos pede mais reforços e mudanças na gestão do clube

Semana passada, quando convocou a imprensa para anunciar oficialmente sua aposentadoria, Marcos mandou um recado muito claro para o presidente Arnaldo Tirone. "Estou sem contrato e vou na arquibancada 'cornetar'."

E, ontem, em seu primeiro evento público depois daquela entrevista coletiva, o ex-goleiro cumpriu a promessa. "O Palmeiras tem de contratar. Eu, o torcedor, o Felipão, enfim, todos esperamos a chegada de mais reforços. Só com novos jogadores é que o nosso time vai ficar mais competitivo", afirmou.

É certo que Marcos continuará trabalhando no Palmeiras. O cargo que ocupará, no entanto, só será definido depois que ele voltar de férias, o que deve ocorrer depois do Carnaval.

Ontem, porém, ele já deu palpites sobre o atual modelo de gestão do Alviverde. "Todos os times têm de mudar. O Palmeiras também. Esse problema de vazar informação para a imprensa atrapalha demais, não pode ficar assim. Eu quero voltar ao estádio, assistir ao jogo confortável e ver o Palmeiras ganhar, ser campeão", disse.

Marcos participou ao lado de Ademir da Guia de uma visita guiada às obras do Palestra Itália. Cerca de 40 torcedores ganharam o direito de acompanhar a dupla depois de participar de um concurso organizado pela WTorre.

Entre pedidos de fotos e autógrafos, o ex-goleiro não conseguiu esconder a emoção de voltar ao estádio. "Bateu uma saudade de jogar aqui, ver o estádio lotado", confessou. "Era nossa casa, ficamos sem ela nos últimos tempos, mas era nossa casa."

Ele é o recordista de jogos no Palestra Itália, com 211 atuações. Seu último jogo no estádio foi em 22 de maio de 2010, na vitória por 4 a 2 sobre o Grêmio. / R.R.