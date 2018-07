Marcos Pezão vence a luta principal do MaxSport 131

SÃO PAULO - A primeira etapa do MaxSport 131, Campeonato Brasileiro de MMA, conheceu seus vencedores no último sábado, no Ginásio do Corinthians, em São Paulo. Dois grandes nomes do UFC estavam presentes no evento acompanhando os combates, Junior Cigano, atual campeão dos pesados, e Felipe Sertanejo.

O momento mais esperado da noite, no card principal do evento, foi protagonizado por Marcos Pezão e Walter Luiz, pela categoria até 93kg. Pezão se saiu melhor durante a maior parte do embate e, quando conseguiu levar o adversário ao chão, viu o árbitro americano Herb Dean encerrar a luta, dando-lhe a vitória.

Em um outro duelo importante, Marcos Babuíno e Rodrigo Ruiz fizeram uma luta equilibrada. O histórico entre os dois atletas tinha uma vitória para cada lado, mas, dessa vez, Babuíno ganhou por nocaute no segundo round, fazendo o clima do ginásio esquentar com provocações a Ruiz.

As mulheres também competiram no MaxSport 131. A catarinense Bruna Paiffer venceu a argentina Constanza Zoilo no primeiro round, após começar mal a luta. Com bons golpes na cintura da adversária, a brasileira finalizou o combate.

Nas duas lutas de jiu-jitsu que abriram o evento, os juízes tiveram de decidir os vencedores. Cícero Costa e Roberto Godoy saíram vitoriosos.