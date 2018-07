Marcos se despede ao lado de Ronaldo

Rezando contra o rebaixamento do Palmeiras no Brasileiro, Marcos anunciou ontem os detalhes de sua despedida oficial dos gramados. E ele terá pela frente um duelo contra o amigo Ronaldo Fenômeno. O jogo amistoso será entre o Palmeiras campeão da Libertadores de 1999 e a seleção brasileira campeã do mundo na Copa de 2002.

A partida está marcada para 12 de dezembro deste ano, no Pacaembu, mas pode ser adiada caso o Palmeiras chegue à final da Copa Sul-Americana. E, no dia 12, uma outra coincidência: será a estreia do Corinthians no Mundial de Clubes.

"Nossa data já tinha sido escolhida antes, nem sabíamos que o Corinthians ia ganhar a Libertadores", explicou o ex-goleiro.

Marcos tem algumas preocupações até chegar o grande dia de sua despedida. A primeira delas é entrar em forma até lá. "Vou treinar um mês, certinho, para não fazer feio. Se o jogo fosse hoje, não seria coisa boa", avisou. Seu maior temor, no entanto, é com o próprio Palmeiras e o perigo do rebaixamento. Afinal, seu último jogo pode ser alguns dias depois de a equipe ter caído para a Série B.

"Quando marcamos (a despedida), a gente nem imaginava que o time estaria nessa situação. E agora não podemos dar calote nos patrocinadores", afirmou, sobre a possibilidade de mudar a data caso o time caia.

Marcos diz que em 15 dias consegue entrar em forma. Talvez ele até jogue na linha por alguns minutos, mas certo mesmo é que atue apenas com a camisa alviverde. E por uma questão apenas burocrática: para que o ex-goleiro não perca o busto que vai ganhar no clube - o estatuto proíbe esse tipo de homenagem para o atleta que um dia jogou contra o Palmeiras.

Os ingressos para a o jogo começaram a ser vendidos ontem para os sócios-torcedores do programa Avanti. A partir do dia 15, a venda será para o resto da torcida, também pela internet. E, se sobrar algum bilhete, a comercialização será nas bilheterias no dia 6 de dezembro. Os ingressos custam entre R$ 60 e R$ 300. Há ainda um especial, que custará R$ 5 mil e colocará 40 torcedores ao lado dos bancos de reserva durante a partida. Os compradores terão direito a benefícios, como tirar foto com Marcos e um kit do Palmeiras.

O jogo. Do lado palmeirense, atuarão nomes que ficaram marcados pela maior conquista da história do clube. Já estão confirmados: Sérgio, Velloso, Cléber, Rivarola, Júnior, Galeano, Zinho, Paulo Nunes, Euller, Oséas, Evair e Edmilson. Já o time brasileiro terá: Belletti, Cafu, Denilson, Edilson, Juninho Paulista, Luizão, Ricardinho, Vampeta e Ronaldo. Mais nomes devem ser confirmados depois. Luiz Felipe Scolari também foi convidado. "E chamamos outros treinadores. Imagina só o Felipão, o Muricy e o Luxemburgo no mesmo banco...", imaginou Marcos. "Sse eu fosse chamar todo mundo com quem fiz amizade, teríamos de ficar três dias jogando. Vai ser bem legal para a torcida, fico feliz pela homenagem."

Além do amistoso, a despedida de Marcos terá uma corrida de rua em sua homenagem e um site, lançado nesta quinta. O "www.amemmarcos.com" dá detalhes sobre a carreira do ex-jogador, que descarta participar da prova de atletismo. "Não vou correr, não dá para mim. Mas vou lá entregar a medalhinha", brincou.