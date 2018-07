Marcos, torcedor do Boca, vê Alvinegro como favorito

Marcos falou também da boa fase do Palmeiras na Copa do Brasil e avisou que não fica com vontade de entrar em campo ao ver seu time tão bem na competição. "Não porque já não tenho condições de jogar. Mas fico feliz por ver o time de volta numa final e estamos confiantes no título."O novo Avanti conta com três planos de sócio-torcedor: o mais caro custa R$ 139,99 por mês e os outros saem por R$ 69,99 e R$ 19,99. Os sócios têm direitos na pré-venda dos ingressos para o 1º jogo com o Coritiba.