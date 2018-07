Marcos vive uma temporada entre viagens, churrasco, alegria e decepção

Em 2012, o ex-jogador ganhou o status de embaixador do clube. Viajou com o elenco para várias cidades do País durante a disputa da Copa do Brasil, se reuniu com alguns governantes, torcedores e festejou junto com o time o título da competição. No Campeonato Brasileiro, o roteiro se repetiu, mas desta vez com a tristeza como capítulo final.

O trabalho de Marcos, no entanto, não foi apenas com o Palmeiras, ele viajou o Brasil todo para cumprir a agenda de seus patrocinadores. E não foram poucos os compromissos. "Agora vou dar uma aproveitada na vida, dar uma gastada no dinheiro, né", brincou. "Paro depois do dia 12 (hoje) e só volto no final de janeiro. Está bom, né!"

Marcos diz que engordou oito quilos desde que parou de jogar. "Era feijoada e churrasco todo dia", brincou.

Apesar de toda a agenda profissional, Marcos conseguiu visitar a mãe em Oriente com mais frequência, além de ficar mais ao lado da família. E ainda ganhou o terceiro filho.