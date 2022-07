Equipe mista do Brasil bate campeões olímpicos e leva bronze na Copa do Mundo de tiro com arco

O Brasil terminou com uma medalha de bronze na etapa de Medellin da Copa do Mundo de tiro com arco neste domingo. A equipe mista formada por Marcus Vinicius D’Almeida, número 4 do mundo, e Ana Luiza Caetano superou por 6 a 2 os sul-coreanos An San e Kim Je Deok , campeões olímpicos em Tóquio-2020 na prova por equipes mistas.

A disputa da medalha de bronze começou favorável aos brasileiros. Os adversários começaram o combate com três 8 e um 10 no primeiro set, enquanto Marcus e Ana Luiza fizeram 9/10/8/9 e confirmaram os dois primeiros pontos da disputa. O segundo set a o favoritismo dos coreanos diminuiu ainda mais. O Brasil fez três 10, com dois tiros no centro do alvo, e também venceu a parcial por 39 a 38. Os campeões olímpicos venceram o terceiro set por 40 a 37 com tiros perfeitos. Mas o combate terminou com vitória brasileira no quarto set por 38 a 37 e placar final de 6 a 2.

A campanha da dupla começou com a rodada de ranqueamento, onde Marcus Vinícius D'Almeida ficou em quarto, enquanto Ana Luiza Caetano terminou em 15º. Na somatória dos resultados, a equipe brasileira ficou na sexta posição para as disputas em mata-mata. A estreia foi contra a Espanha e os brasileiros venceram por 5 a 4. Nas quartas-de-final eles bateram os holandeses por 5 a 3. Na semi, foram derrotados por Taipei por 6 a 0 e se encaminharam para a disputa do bronze.