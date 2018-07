Marcus Vinicius avança em 4º e vira cabeça de chave no tiro com arco

Com um total de 664 em 700 possíveis, Marcus Vinicius D'Almeida foi o quarto melhor da fase de classificação do tiro com arco, nesta terça-feira, em Toronto. O brasileiro, assim, será cabeça de chave no mata-mata, que se inicia na fase anterior às de oitavas de final. Seu primeiro adversário na quinta-feira será o guatemalteco Diego Castro.

Para Marcus Vinicius, vice-campeão mundial adulto e campeão mundial juvenil, os Jogos Pan-Americanos deve começar nas oitavas de final, quando pode ter pela frente o também brasileiro Daniel Xavier, a quem venceu na final do campeonato nacional do ano passado. Daniel, atleta olímpico em Londres, somou 633 pontos na fase de classificação, foi 20º colocado da classificação e vai enfrentar Guilhermo Guimpel (Chile).

Já Bernardo Oliveira somou 631 pontos para ser o 22º colocado. Na primeira rodada do mata-mata, vai jogar diante de Juan Stevens (Cuba). Nas quartas de final, pode enfrentar o norte-americano Brady Ellison, de quem Marcus Vinicius perdeu na final do Mundial no ano passado. O jovem brasileiro e Ellison só vão se confrontar numa eventual final, uma vez que estão em chaves opostas.

O desempenho ruim de Bernardo e Daniel fez com que o Brasil fosse só o quinto melhor entre sete equipes. Na sexta, o time enfrenta o Canadá por uma vaga na semifinal. Se avançar, terá pela frente os EUA, cujos atletas foram os três primeiros da fase de classificação.

Entre as mulheres, desempenho mediano. Ane Marcelle foi oitava (630 pontos), Larissa Feitosa a 12ª (619) e Sarah Nikitin a 13ª (618). Na quarta, elas vão enfrentar, respectivamente, Lorisglenis Ojea (Cuba), Yesenia Valencia (Guatemala) e Verona Villegas (Venezuela). Se avançarem por duas rodadas, Sarah e Larissa se enfrentam nas quartas de final.

Por fim, nas equipes femininas, o Brasil foi o quarto melhor entre nove times e vai ficar de Bye na primeira rodada do mata-mata. Começa já nas quartas de final, contra a Venezuela. Se passar, pega o México.