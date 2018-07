Marcus Vinicius cai nas oitavas da etapa alemã da Copa do Mundo de Tiro com Arco

O brasileiro Marcus Vinicius D'Almeida foi eliminado nesta quinta-feira nas oitavas de final da etapa de Berlim da Copa do Mundo de Tiro com Arco. Após avançar em três fases da competição alemã, ele acabou sendo eliminado no terceiro duelo, quando perdeu para o malaio Muhamad Zolkepeli.

+ Nathalie Moellhausen avança duas fases no Mundial de Esgrima

+ Atletas mantêm projeto social para ensinar esgrima em Paraisópolis

Antes de competir nesta quinta-feira em Berlim, Marcus Vinicius já havia conquistado dois triunfos no mata-mata, depois de avançar no classificatório na 12ª colocação. Na primeira rodada, o brasileiro superou Ibrahim Al-Mohanadi, do Catar, por 7 a 1. Depois, diante do britânico Alex Wise, venceu o duelo por 6 a 0.

Na terceira rodada, já nesta quinta, Marcus Vinicius, o número 29 do mundo, teve pela frente o canadense Crispin Dueñas, o 11º colocado do ranking, e o derrotou por 6 a 2. O brasileiro ganhou o primeiro set por 30 a 28 e o quarto por 29 a 27, além de ter empatado o segundo - 27 a 27 - e o terceiro - 26 a 26 -, para passar de fase na Alemanha.

Nas oitavas de final, então, contra o malaio Muhamad Zolkepeli, Marcus Vinicius foi batido por 6 a 4, em confronto que precisou da disputa dos cinco sets para ser definido. O malaio, apenas o 164º colocado no ranking mundial, se deu melhor no primeiro, quarto e quinto, vencidos por 29 a 28, 29 a 28 e 29 a 27, respectivamente, o que lhe rendeu a vitória.

O brasileiro tinha triunfado no segundo e no terceiro por 29 a 26 e 30 a 26, desempenho, porém, insuficiente para colocá-lo nas quartas de final da etapa de Berlim da Copa do Mundo de Tiro com Arco.