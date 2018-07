Marcus Vinicius fecha Mundial de Tiro com Arco na 7ª posição

Principal esperança do Brasil hoje no tiro com arco, Marcus Vinicius D''Almeida acabou eliminado nesta quinta-feira nas quartas de final do Mundial da modalidade, em Copenhague, na Dinamarca. O garoto de apenas 17 anos de idade perdeu a chance de lutar por uma medalha ao ser superado no duelo que travou com o holandês Rick Van der Ven, que venceu por 7 a 3.

Antes disso, Marcus Vinicius levou a melhor sobre o chinês Dai Xiaoxiang por 6 a 4, nas oitavas de final, e sobre o indonésio Ega Agatha Riau por 6 a 5, na terceira fase da competição. O brasileiro, hoje o oitavo colocado do ranking mundial, também havia se destacado na primeira fase ao avançar com a 12ª melhor pontuação entre 104 arqueiros na disputa.

Em sua campanha rumo ao sétimo lugar, Marcus Vinicius também derrotou o suíço Thomas Rufer por 6 a 2 e passou pelo norte-americano Zach Garrett por 7 a 1, na última quarta-feira.

Campeão mundial sub-17 neste ano, o brasileiro também foi vice-campeão da Copa do Mundo em 2014. Já no Pan de Toronto, ele foi o quinto colocado na prova individual e ainda ajudou o Brasil a conquistar o bronze na disputa por equipes.