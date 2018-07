Marfinenses buscam resgatar moral contra Paraguai

Bons valores não faltam ao time de Seven Goran Eriksson. Além dos atacantes Drogba e Kalou, do Chelsea, se destacam o volante Yaya Touré, do Barcelona, e o lateral Eboué, do Arsenal.

O desafio do técnico sueco é botar a equipe para funcionar. Na Copa das Nações Africanas, em janeiro, antes da chegada de Eriksson, o time marfinense decepcionou e caiu nas quartas de final, ao perder por 3 a 2 para a Argélia.

Assunto nacional. No país, a maior preocupação é mesmo a forma física de Drogba, herói local e autor do gol que colocou a Costa do Marfim na Copa. Após a temporada intensa no futebol inglês, o atacante sofreu com uma hérnia de disco e chegou a cogitar passar por cirurgia antes do Mundial. "Se Didier (Drogba) estiver em seu mais alto nível, a Costa do Marfim vai chegar pelo menos à fase semifinal", afirmou anteontem o atacante camaronês Samuel Eto"o.

Após o jogo de hoje contra o Paraguai, nos Alpes franceses, a Costa do Marfim faz seu último amistoso contra o Japão, na próxima sexta-feira, na Suíça. Estreia na Copa no dia 15, contra Portugal, em Port Elizabeth.