Mari Paraíba estreia pela seleção brasileira de vôlei de praia

SÃO PAULO - Uma das jogadoras de vôlei mais midiáticas do País nos últimos anos, Mari Paraíba vai estrear neste fim de semana na seleção brasileira de vôlei de praia. A jogadora foi convocada para defender o Brasil na nona e última etapa do Circuito Sul-Americano, que vai acontecer de sexta a domingo em Sobral, no Ceará.

O Brasil levou no máximo duas duplas para as primeiras etapas pela América do Sul, mas como jogará em casa neste fim de semana, tem direito a um maior número de parcerias. Só no feminino são seis, a maioria delas desconhecidas do grande público.

Elize Maia/Fernanda Berti já garantiu o título para o Brasil no Circuito e vai ser acompanhada de Neide/Carol Horta, Thaís/Sandressa, Paola/Roberta Glatt, Andressa/Paula Hoffmann (essas duas últimas são sub-21), além da dupla formada por Mari Paraíba e Natasha.

No masculino o título ainda não está decidido. O Brasil será representado por Thiago/Oscar, Edson Felipe/Daniel Lazzari, Bruno/Hevaldo (todas elas parcerias que já vinham jogando o Circuito), Saymon/Fábio, Marcus/Léo Gomes e Eduardo/Léo Morais, além dos jovens Allison e Guto, que conquistaram o título mundial sub-21 no último fim de semana, na Polônia.

O Brasil lidera o ranking com 1.400 pontos, seguido de Chile (1.360) e Venezuela (1.300). Todos têm chance de título. O primeiro lugar soma 200 pontos, o segundo, 180, o terceiro, 160, mas apenas uma dupla de cada país pontua.