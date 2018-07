Mari vai levar sete meses para voltar A ponteira Mari vai se submeter a uma cirurgia no joelho esquerdo, na próxima semana, para reconstituir os ligamentos. Lesionada em partida do Fenerbahçe, na Turquia, terá um longo processo de recuperação. "O protocolo indica sete meses. Mas na minha última lesão eu fiz o primeiro jogo com cinco", disse Mari, que rompeu os ligamentos do outro joelho em 2010.