Maria Clara e Carol avançam no vôlei de praia na China

As brasileiras Maria Clara e Carol seguem vivas na luta pelo título da penúltima etapa da temporada do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Nesta sexta-feira, elas conseguiram três vitórias em Sanya, na China, e estão a dois triunfos da classificação às semifinais.

Maria Clara e Carol caíram para a repescagem na quinta-feira, ao vencerem um jogo e perderem outro. Nesta sexta-feira, porém, tiveram desempenho perfeito. No primeiro jogo do dia, superaram as chinesas Huang e Yue por 2 sets a 0, com parciais de 21/13 e 21/17.

Depois, Maria Clara e Carol venceram as italianas Gioria e Momoli por 2 sets a 1, com, parciais de 20/22, 21/18 e 15/9. No terceiro jogo da sexta-feira, a dupla brasileira bateu as irmãs austríacas Doris e Stephanie Schwaiger por 2 sets a 0, com parciais de 21/15 e 21/18.

No sábado, na quarta rodada da repescagem, Maria Clara e Carol vão encarar as italianas Rosso e Menegatti. Se vencerem, enfrentarão a bicampeã olímpica Kerri Walsh e sua parceira Nicole Branagh, dos Estados Unidos, em partida que valerá vaga nas semifinais contra as chinesas Chen Xue e Zhang Xi.