Maria Clara e Carol disputarão bronze na China

As brasileiras Maria Clara e Carol avançaram na repescagem, mas caíram nas semifinais na penúltima etapa da temporada 2010 do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Assim, elas irão disputar, no domingo, a medalha de bronze, em Sanya, na China, contra as norte-americanas Jennifer Kessy e April Ross.

Para avançar às semifinais, Maria Clara e Carol precisaram vencer cinco jogos consecutivos na repescagem, sendo dois nesse sábado. Primeiro, elas bateram as italianas Rosso e Menegatti por 2 sets a 1, com parciais de 21/16, 15/21 e 15/13. Depois, derrotaram a bicampeã olímpica Kerri Walsh e sua parceira Nicole Branagh, dos Estados Unidos, por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 21/17.

"Optamos por sacar na Branagh o tempo todo e conseguimos quebrar o passe dela. Com isso, a Carol conseguiu alguns bloqueios e algumas defesas. No segundo set, elas fizeram 5/2, mas aproveitamos os contra-ataques e conseguimos virar. Foi muito legal conseguir a vaga na semifinal dando a volta pela repescagem após a derrota no primeiro dia", disse Maria Clara.

Nas semifinais, as brasileiras perderam para as chinesas Chen Xue e Zhang Xi por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 21/11. No domingo, Maria Clara e Carol tentarão reverter o retrospecto negativo contra Kessy e Ross, contra quem somam três vitórias e cinco derrotas. A final em Sanya será disputada entre Chen Xue e Zhang Xi e as alemãs Goller e Ludwig.