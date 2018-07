Maria Clara e Carol perdem disputa do 3º lugar na China As brasileiras Maria Clara e Carol ficaram fora do pódio da penúltima etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, disputada na cidade de Sanya, na China. Neste domingo, as irmãs perderam a disputa do terceiro lugar para as norte-americanas Kessy e Ross por 2 sets a 0, com parciais de 21/19 e 21/14.