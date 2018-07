Maria Clara e Carol vão à repescagem no vôlei de praia Única dupla brasileira na disputa da penúltima etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, Maria Clara e Carol terminaram o primeiro dia da competição com uma vitória e uma derrota, nesta quinta-feira, em Sanya, na China. Com isso, elas caíram para a repescagem.