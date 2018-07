Maria Clara e Carol vão à semifinal no vôlei de praia

Como tinham caído na repescagem - foi a única dupla brasileira no Grand Slam de Moscou que não passou direto para as oitavas de final como líder de grupo -, Maria Clara e Carol precisaram jogar três vezes neste sábado. Começaram vencendo as suíças Isabelle Forrer e Vergé-Dépré por 2 sets a 0, com 21/19 e 21/14. Depois, passaram pelas alemãs Holtwick e Semmler com um duplo 21/17. E, por fim, derrotaram as australianas Bawden e Clancy por 21/18, 18/21 e 15/10.

Entre as outras três duplas brasileiras, Ágatha e Maria Elisa chegaram perto das semifinais, mas perderam nas quartas de final para as italianas Menegatti e Orsi Toth por 21/17, 18/21 e 17/15. A parceria da Itália, inclusive, foi responsável por eliminar Taiana e Talita, atuais líderes do ranking mundial, ainda nas oitavas de final, por 21/17 e 26/24. Já as outras representantes do Brasil nem entraram em quadra neste sábado, porque Lili estava com febre alta.