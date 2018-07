Maria Clara e Lili 'furam' o qualifying no Grand Slam da Áustria

As brasileiras Maria Clara e Lili garantiram presença na chave principal do Grand Slam de Klagenfurt, na Áustria, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Nesta terça-feira, elas superaram o qualifying e garantiram a participação de cinco duplas brasileiras no torneio feminino.

Maria Clara e Lili estrearam na segunda rodada do torneio classificatório e avançaram com a vitória, de virada, sobre as canadenses MacTavish e Whitaker por 2 sets a 1, com parciais de 26/28, 21/13 e 15/9, em 55 minutos.

Assim, Maria Clara e Lili vão disputar o Grand Slam de Klagenfurt, assim como as duplas Ágatha/Bárbara Seixas, Fernanda Berti/Taiana, Juliana/Maria Elisa e Larissa/Talita.

O Brasil também já tem três parcerias garantidas na chave masculina: Pedro Solberg/Emanuel, Ricardo/Álvaro Filho e Alison/Bruno Schmidt. Nesta quarta-feira, Evandro e Vitor Felipe vão disputar o qualifying. Eles avançam em caso de triunfo sobre a dupla vencedora do duelo entre os argentinos Azaad e Bianchi e os austríacos Müllner e Wutzl.