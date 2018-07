Maria Clara vai atrás da vaga para disputar Olimpíada no Brasil

SÃO PAULO - O Brasil tem uma grande quantidade de bons atletas no vôlei de praia e, para 2016, com certeza o País terá duplas muito fortes. Maria Clara, filha da ex-jogadora Isabel, sonha em disputar os Jogos no Rio ao lado de sua irmã Carol. "É nosso maior desejo, treinamos para isso. A expectativa é grande."

Ela começou em uma escolinha na praia aos 12 anos. Gostou do esporte e depois pediu para sua mãe levá-la para treinar na quadra. A garota foi para o Flamengo e ficou nas categorias de base do clube até os 17 anos. "Eu adorava jogar na quadra, mas era muito baixa. Quando percebi que jogar vôlei era o que eu mais queria e que eu gostaria de tentar ser profissional, optei por ficar na praia pois, além de adorar o clima, minhas características físicas eram melhores para praia", conta Maria Clara.