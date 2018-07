Maria Clara/Carol e Ágatha/Bárbara vão às oitavas na Noruega

As duplas Maria Clara/Carol e Ágatha/Bárbara Seixas foram os destaques do Brasil nesta quinta-feira no Major de Stavanger, na Noruega, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia ao se classificarem direto para as oitavas de final. Já Fernanda Berti/Taiana e Juliana/Maria Elisa terão que disputar uma repescagem na Noruega.

Ágatha e Bárbara Seixas garantiram o primeiro lugar do Grupo A, com três triunfos, sendo dois na última quarta-feira, e a passagem direto às oitavas de final ao superarem as canadenses Valjas e Broder (21/16 e 27/25).

Maria Clara e Carol asseguraram a liderança do Grupo C, com dois triunfos e uma derrota, e a vaga nas oitavas ao conquistarem o segundo triunfo delas na chave, diante das austríacas Artacho Del Solar e Laird por 2 a 0 (22/20 e 21/14).

Invictas no primeiro dia do Grupo D, Juliana e Maria Elisa perderam a disputa da liderança da chave ao serem batidas pelas alemãs Borger e Büthe por 2 a 1 (21/18, 16/21 e 15/11). As suíças Forrer e Vergé-Dépré serão suas adversárias na repescagem.

Com uma vitória e uma derrota na última quarta no Grupo E, Fernanda Berti e Taiana avançaram nesta quinta com a vitória sobre as alemãs Ludwig e Walkenhorst por 2 a 0(21/17 e 21/19). Elas vão buscar uma vaga nas oitavas de final diante das polonesas Kolosinska e Brzostek. Em caso de vitória, terão pela frente Maria Clara e Carol.

MASCULINO

No primeiro dia de disputa da chave masculina, apenas Alison e Bruno Schmidt conseguiram vencer. Eles largaram muito bem no Grupo A, com duas vitórias, diante dos canadenses Pedlow e O''Gorman (20/22, 23/21 e 15/13) e dos alemães Walkenhorst e Windscheif (21/8 e 24/22).

Ricardo e Emanuel sucumbiram nos dois jogos do dia pelo Grupo E em três sets. Eles perderam para os austríacos Kapa e McHugh (21/18, 22/24 e 15/12) e os russos Semenov e Krasilnikov (17/21, 21/12 e 15/8).

Pelo Grupo G, Evandro e Pedro Solberg perderam em três sets para os alemães Böckermann e Flüggen (21/12, 17/21 e 15/13). Já Álvaro Filho e Vitor Felipe abandonaram a disputa logo no primeiro jogo do Grupo D por causa de lesão.