Maria Clara/Carol fura quali no Grand Slam de Roma Maria Clara e Carol estão no terceiro lugar do ranking mundial, foram ao pódio nos últimos três torneio, mas continuam tendo que começar as etapas do Circuito Mundial pelo qualifying. Nesta terça-feira, elas estrearam no Grand Slam de Roma furando a fase qualificatórias e avançaram à chave principal, onde vão se juntar a outras três parcerias femininas.