Maria Clara/Carol vence e também avança em Moscou

Nesta sexta, Taiana/Talita, Lili/Bárbara Seixas e Ágatha/Maria Elisa chegaram à terceira vitória delas na fase de grupo, enquanto as irmãs conseguiram o primeiro triunfo depois de duas derrotas no primeiro dia.

Lili e Bárbara Seixas, são as que têm a melhor campanha. Elas seguem sem perder sets depois de vencerem as suíças Zumkehr e Heidrich por 2 a 0, parciais de 25/23 e 21/14. Líderes do ranking mundial, Taiana e Talita passaram pelas alemãs Bieneck e Grobner, também em 2 a 0, com parciais de 21/12 e 21/14.

Já Ágatha e Maria Elisa, que vieram do qualifying, fecharam a primeira fase invictas com a vitória sobre as alemãs Ludwig e Walkenhorst, num jogo dos mais equilibrados do dia em Moscou: 2 a 1, de virada, parciais de 17/21, 23/21 e 15/13.

Pelo Grupo C, as irmãs cariocas Maria Clara e Carol entraram em quadra obrigadas a vencer e fizeram um jogo parelho contra as australianas Bawden e Clancy (AUS). No fim, um 2 a 0, com parciais de 21/19 e 24/22, que garantiu o terceiro lugar da chave às brasileiras.