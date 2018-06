Maria Elisa/Carol passa pelo quali e Brasil terá força máxima em etapa na Holanda

O vôlei de praia do Brasil começou bem a temporada de 2018. Nesta quarta-feira, Maria Elisa e Carol Solberg venceram os seus dois duelos pelo qualifying da etapa de Haia, na Holanda, do Circuito Mundial, e se garantiram na fase principal do torneio, o primeiro do ano, iniciando pela primeira vez em janeiro.

+ Etapa da Holanda é o primeiro desafio do Brasil no vôlei de praia em 2018

O Brasil já tinha outras três duplas classificadas pelo ranking de entradas no naipe feminino: Ágatha/Duda, Bárbara Seixas/Fernanda Berti e Elize Maia/Taiana. Os quatro times entram em quadra nesta quinta-feira, pela fase de grupos. A etapa de Haia acontece em uma quadra coberta e climatizada, já que o inverno europeu impediria a disputa em ambiente aberto.

Maria Elisa e Carolina Solberg, que lideram atualmente o Circuito Brasileiro, conquistaram a vaga com duas vitórias em jogos eliminatórios diretos. No primeiro confronto do dia, superaram as austríacas Eva Freiberger/Elisabeth Klopf por 2 sets a 0 (21/14 e 21/17). Horas depois, pela segunda rodada, vitória também por 2 a 0 (25/23 e 21/18) sobre as norueguesas Ingrid Lunde e Oda Ulveseth.

No naipe masculino, que também começa nesta quinta-feira, o Brasil será representado por Vitor Felipe/Guto e Pedro Solberg/George, ambos já classificados pelo ranking de entradas.

Na temporada passada, Maria Elisa e Carol Solberg também saíram do qualifying em Haia e subiram ao lugar mais alto do pódio, enquanto que Ágatha/Duda ficou com a medalha de bronze da etapa.

O Circuito Mundial em 2018 mantém a classificação de etapas pelo número de estrelas (uma a cinco), diferenciando os torneios pelo número de pontos no ranking e premiação oferecida aos times. Até o momento 38 etapas estão confirmadas, além do World Tour Finals, que reúne apenas os melhores times ao final da temporada.

O Brasil é o atual campeão do Circuito Mundial em ambos os naipes, com Larissa/Talita e Evandro/André Stein. Após a etapa de Haia, a segunda parada ocorre em Shepparton, na Austrália, em um torneio de uma estrela disputado de 1 a 4 de fevereiro, mas que não contará com duplas brasileiras.