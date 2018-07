Maria Portela é chamada e pode lutar no Mundial de Judô

A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) anunciou nesta segunda-feira a convocação de mais uma atleta para o Mundial de Chelyabinsk (Rússia), que vai acontecer na última semana de agosto. Depois de relacionar 18 atletas na semana passada, a entidade acrescentou à lista o nome de Maria Portela, antiga titular na categoria até 70kg.

A gaúcha participou dos Jogos de Londres/2012 e do Mundial do Rio, no ano passado. Era, porém, dentre as titulares da equipe feminina, a que vinha tendo pior rendimento. Mais aguerrida do que técnica, vai para Chelyabinsk para compor o grupo e ficar à disposição da técnica Rosicleia Campos para lutar no Mundial por equipes.

"A comissão técnica entendeu que pelas características de liderança e de união que atleta tem com suas companheiras, a presença dela seria importante na competição", disse Ney Wilson, gestor de alto rendimento da CBJ. Portela participará de toda a preparação para o Mundial, incluindo um camping em Colônia, na Alemanha.

A atleta da Sogipa perdeu por pouco a vaga no Mundial na chave feminina para Bárbara Timo, do Flamengo. A carioca soma 666 pontos no ranking mundial, contra 584 de Portela e 610 de Nádia Merli, do Pinheiros. As três são separadas por quatro posições, estando entre o 21.º e 24.º lugares.

"Acredito que seja uma ótima oportunidade de ajudar a equipe a buscar o título que quase conseguimos no ano passado! Estarei torcendo por todos no individual e darei meu melhor no tatame no por equipes. Agradeço a oportunidade e fico muito feliz em poder ajudar minhas colegas", comemorou Portela.