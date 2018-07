Maria Portela fatura bronze no Grand Prix de Tashkent O Brasil encerrou a sua participação no Grand Prix de Tashkent com a conquista da sua segunda medalha de bronze. Após Eleudis Valentim (52kg) garantir o terceiro lugar na quinta-feira, Maria Portela também subiu ao pódio nesta sexta-feira ao derrotar a israelense Lior Wildikan por ippon, através de uma imobilização, na disputa pelo bronze.