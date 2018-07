Maria Portela sobe em ranking do judô após bronze Federação Internacional de Judô divulgou nesta terça-feira a atualização do ranking mundial da modalidade, já levando em consideração os resultados das Copas do Mundo de Oberwart (Áustria) e de Budapeste (Hungria), realizadas no último fim de semana. Entre os brasileiros, o destaque é Maria Portela, da categoria até 70kg. Medalhista de bronze no torneio húngaro, ela subiu duas posições e se aproximou da zona de classificação olímpica.