Maria Sharapova é a zebra na decisão em Miami diante de Serena

MIAMI - De uma vez só, Maria Sharapova terá dois enormes desafios a superar na final do Premier de Miami, hoje, às 13h (horário de Brasília). O primeiro deles é encerrar o incômodo jejum de títulos no torneio: ela chegou à final quatro vezes e sofreu quatro derrotas, inclusive nas duas últimas temporadas. O outro é vencer Serena Williams, de quem é freguesa. Em 13 partidas contra a número um do mundo, Sharapova só colheu duas vitórias.

A última vitória da russa, que está em segundo no ranking da WTA, sobre Serena ocorreu em 2004. Neste ano, elas já se enfrentaram uma vez, com tranquila vitória da norte-americana na semifinal do WTA de Doha.

"Eu adoro jogar contra ela", disse Serena, que já foi campeã em Miami cinco vezes. "Adoro vê-la do outro lado da quadra porque sei que terei um bom jogo." Embora Serena não admita, é provável que ela também adore ver Sharapova do outro lado da quadra porque isso é praticamente uma certeza de vitória.

Masculino. Em uma das semifinais do Masters 1000 de Miami, o espanhol David Ferrer bateu o alemão Tommy Haas por 2 sets a 1. Amanhã, ele vai enfrentar na final o escocês Andy Murray, que derrotou o francês Richard Gasquet pelo mesmo placar.