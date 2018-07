Maria Suelen fará cirurgia após prata no Mundial de Judô

Titular da seleção brasileira de judô, Maria Suelen Altheman conquistou a medalha de prata no Mundial de Chelyabinsk, no final do mês passado, mas voltou da Rússia contundida. Depois de passar por exames no Brasil, os médicos constataram que ela rompeu o ligamento do joelho direito e optaram por realizar uma cirurgia, marcada para a próxima semana, em São Paulo. O prazo de recuperação é de oito a 11 meses.

Maria Suelen sofreu a contusão justamente na final do Mundial, no dia 30 de agosto, quando perdeu para a cubana Idalys Ortiz, que é a campeã olímpica e conquistou o bicampeonato mundial da categoria acima de 78kg. A judoca se lesionou justamente quando levou um ippon da judoca de Cuba e perdeu a luta.

"As lesões fazem parte da vida do atleta e isso não pode nos desanimar. Eu não vou desanimar, ainda mais depois das últimas conquistas. Agora eu vou concentrar minhas energias na minha recuperação e voltar quando estiver completamente recuperada. Temos muitos desafios no decorrer da vida de atleta, muitas batalhas, e essa será só mais uma que eu terei que vencer. Meu desejo é estar pronta para a Olimpíada de 2016. Esse será o combustível para minha recuperação", avisou Maria Suelen.