Maria Suelen vai às semifinais do Mundial de Judô A brasileira Maria Suelen Altheman confirmou o seu favoritismo e se classificou neste sábado para as semifinais do Mundial de Judô, que está sendo realizado no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio. Líder do ranking mundial na categoria mais de 78kg, ela venceu as duas lutas que disputou nesta manhã para avançar na competição.