Mariana Silva leva bronze no Grand Slam de judô do Rio

Depois de passar pela argentina Mariana Lopes na estreia, vencendo por ippon, e aplicar um yuko sobre a israelense Alice Schlesinger na segunda rodada, a judoca contou com a eliminação da eslovena Urska Zolnir para avançar à semifinal. No entanto, Mariana Silva não foi páreo para a japonesa Yoshie Ueno, atual campeã mundial e líder do ranking, e perdeu por ippon.

"Entrei bem concentrada contra a Ueno, mas, infelizmente, não consegui bloquear os golpes dela. Ganhar uma medalha no Brasil é sempre especial, só que meu objetivo é treinar para ser campeã", disse a judoca, que ficou impressionada com os cerca de 6 mil torcedores que gritavam por ela no Maracanãzinho. "Foi diferente lutar com uma torcida gritando tanto dessa maneira."

Outros brasileiros que eram esperança de medalha não se deram bem neste sábado. Na categoria masculina até 66 kg, Leandro Cunha perdeu logo na estreia. Medalhista de ouro na etapa de Belo Horizonte da Copa do Mundo no ano passado, o judoca caiu na primeira rodada para o esloveno Rok Draksic por ippon.

Já no feminino, Sara Menezes chegou a vencer duas lutas, mas perdeu antes das semifinais. Bicampeã mundial júnior em 2008 e 2009 e duas vezes medalhista de ouro em etapas da Copa do Mundo no ano passado, a judoca superou a peruana Lesly Cano e a cubana Dayaris Mestre, mas foi derrotada pela chinesa Shugen Wu por ippon.