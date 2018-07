Marílson admite ser favorito na Corrida de São Silvestre

Maior esperança brasileira na Corrida de São Silvestre, o maratonista Marílson Gomes dos Santos admitiu nesta quarta-feira o favoritismo para a tradicional prova de São Paulo e prometeu desbancar os rivais quenianos, em busca do seu terceiro título, no dia 31.

"Vou atrás do meu terceiro título. Estou bem preparado e tenho realizado bons treinos. Espero que ninguém esteja melhor preparado que eu", disse o brasiliense, em tom de brincadeira. Bicampeão da Maratona de Nova York, Marílson venceu na capital paulista em 2003 e 2005.

Às vésperas da corrida, o atleta disse não se afetar com a pressão de representar o Brasil na São Silvestre. "Estou acostumado com esta pressão. Além dos meus adversários, terei que enfrentar a baixa umidade e o forte calor, característico desta época do ano em São Paulo", afirmou.

Um dos adversário de Marílson será o queniano Barnabas Kiplagat Kosgei, que espera uma boa disputa com o brasileiro. "O percurso tem muitas subidas e descidas. Isso vai dificultar muito. Também terei pela frente adversários como o Marílson", declarou o campeão da Volta da Pampulha deste ano.