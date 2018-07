Marílson compete em São Paulo em preparação para Maratona de NY

SÃO PAULO - Às vésperas de brigar pelo terceiro título na Maratona de Nova York, Marílson Gomes dos Santos vai aproveitar a corrida de 10km da etapa de São Paulo do Circuito Caixa, neste domingo, para finalizar sua preparação antes de viajar para os Estados Unidos.

"Vai ser uma prova rápida, a distância é pequena perto de uma maratona, mas vai ser interessante por causa do nível técnico, que deve ser bom, e para quebrar o gelo, pegar ritmo de competição. Estou sem competir desde a maratona olímpica", diz o fundista, que chegou em 5º nos Jogos de Londres.

Apesar do favoritismo, Marílson não promete uma marca específica para a prova de domingo, mas avisa que não vai se poupar. "Vou correr do jeito que estou, na minha fase atual de treino, mas vou correr forte. Entrar na disputa para valer também é importante para sentir o clima de competição", afirma. "O resultado vai depender de como estiver a corrida, de como estiver o tempo. Parece que vai esfriar e isso pode favorecer na hora da prova".

Depois da prova de domingo, o fundista vai dar sequência aos treinos no Brasil até embarcar para Nova York no dia 30. A maratona será disputada no dia 4 de novembro. "Faltam cerca de 20 dias para a viagem, não há muito mais o que fazer. Vou trabalhar por mais uma semana e depois começar a soltar nos treinos".

A corrida de 10km, neste domingo, terá início às 8 horas. A largada e a chegada vão acontecer no Estádio do Pacaembu.