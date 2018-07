Marílson consegue viajar para Maratona de Londres O caos aéreo na Europa, por causa da erupção do vulcão na Islândia, atrasou a programação do brasileiro Marílson Gomes dos Santos. Mas ele conseguiu embarcar nesta quarta-feira, um dia depois do previsto, para a disputa da Maratona de Londres, que acontecerá no domingo.