Marílson dos Santos confirma presença na São Silvestre Principal fundista brasileiro na atualidade, Marílson dos Santos confirmou nesta terça-feira que participará da Corrida de São Silvestre, em São Paulo, no final deste ano. Ele se recuperou rapidamente do esforço por conta da Maratona de Nova York, disputada no dia 7 de novembro, e afirmou que terá condições de correr a prova no próximo dia 31.