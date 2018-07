Marílson dos Santos vence a Gonzaguinha em São Paulo

"O clima quente e úmido foi o meu maior adversário neste domingo. Mesmo assim consegui me distanciar do restante do pelotão no quarto quilômetro e manter um bom ritmo até o final da prova", explicou Marílson, que aproveitou a prova para se preparar para a Corrida Internacional de São Silvestre, no dia 31.

"Foi muito importante correr a Gonzaguinha, pois estava parado desde a Maratona de Nova York, no mês passado. Eu precisava ter uma noção de como estava minha parte física e deu pra ver que estou bem. Meu objetivo agora é ganhar a São Silvestre. Estou bem preparado e vou lutar por este objetivo. Não vou entrar para ser segundo ou terceiro. Quero ganhar", disse o brasiliense, que ganhou a prova em 2003 e 2005.